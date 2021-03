Sicilia, vaccini AstraZeneca anche senza prenotazione nel weekend

Vaccini AstraZeneca in Sicilia anche senza necessità di prenotazione. Lo comunica la Regione Siciliana, aggiungendo che gli hub saranno aperti anche fino alle 22.

La Sicilia punta a recuperare il tempo perso e ad accelerare sui vaccini AstraZeneca. Oggi e domani (sabato 20 e domenica 21 marzo) le categorie aventi diritto potranno recarsi ai centri vaccinali anche senza prenotazione. Gli hub vaccinali saranno aperti fino alle 22, con la possibilità di vaccinare tutti coloro che si presenteranno. Lo comunica la Regione Siciliana.

L’obiettivo è accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid 19 riservata al target compreso tra i 70 e i 79 anni, al personale della scuola e delle forze dell’ordine, e alle persone ritenute non estremamente vulnerabili.

Nel dettaglio, chi non ha ancora eseguito la prenotazione o risulta prenotato in altre date potrà recarsi questo fine settimana, dalle 18 alle 22, presso l’hub vaccinale della propria provincia e ricevere il vaccino Astrazeneca. Sarà necessario presentare soltanto la tessera sanitaria. C’è da capire, tuttavia, come questo si ripercuoterà sugli assembramenti all’ingresso. Già stamattina, con il rispetto dell’ordine di prenotazione, si sono registrate file e ritardi sia a Catania sia a Palermo, con decine di persone in attesa all’esterno nonostante il maltempo.