Catania, disagi all’hub vaccini: gente in fila tra folla e maltempo [FOTO]

Catania live. Disagi al centro vaccinale dell'ex mercato ortofrutticolo. In molti attendono fuori in fila tra assembramenti e maltempo.

Ripartono le vaccinazioni anche con AstraZeneca in Sicilia, ma è subito assembramento. Da stamattina si segnalano disagi all’hub vaccinale di Catania, inaugurato nelle scorse settimane dal governatore Nello Musumeci nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Nelle foto inviate alla nostra redazione, decine e decine di prenotati attendono all’aperto, col maltempo e senza rispettare le distanze di sicurezza, che arrivi il loro turno.

I problemi sarebbero derivati dalla creazione di più liste per le vaccinazioni e del mancato rispetto degli orari di prenotazione. Il flusso di persone è stato incolonnato in file per orario, ma è evidente la difficoltà nel gestire il traffico crescente di persone. La circostanza avrebbe creato anche delle tensioni tra la gente in attesa e gli operatori sanitari, rendendo necessario negli ultimi minuti l’intervento di alcuni agenti delle forze dell’ordine, che sarebbero accorsi sul posto per aiutare a gestire la situazione.

Disagi simili si sono segnalati nei giorni scorsi anche alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, ma nel frattempo la campagna di vaccinazione va avanti. Sono oltre 16mila i vaccini somministrati ieri, in Sicilia. Nello specifico sono state inoculate: 14.418 dosi di Pfizer, 754 di Moderna e 983 di Astrazeneca. Come è noto, la somministrazione di quest’ultimo è ripresa, in tutta Italia, dalle 15 di oggi, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco.