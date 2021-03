“Catania poetica”: al via ciclo di letture online per celebrare la poesia

"Catania poetica" è la rassegna di videoletture con cui la città celebrerà la Giornata mondiale della Poesia. Il calendario completo degli appuntamenti.

Catania inaugura la primavera con una serie di letture poetiche. Prenderà il via domenica 21 marzo il ciclo “Catania poetica“, con un fitto calendario di video-letture trasmesse in streaming sulla pagina Facebook dell’assessorato alla Cultura. Una vera e propria immersione nella poesia, seguibile direttamente da casa e in streaming.

Catania celebrerà così la Giornata mondiale della Poesia del 21 marzo, istituita dall’Unesco nel 1999 nel giorno di nascita di Alda Merini. “Sono nata il ventuno a primavera”, scriveva la poeta.

Dalle 9:30 alle 18:30 di domenica 21 marzo saranno proposti nove appuntamenti, uno ogni ora circa, realizzati da diversi autori e autrici, per sottolineare il potere terapeutico e rigenerante della poesia e trasformare simbolicamente l’attuale periodo di separazione forzata in un atto di condivisione. Di seguito, il calendario dettagliato degli incontri.