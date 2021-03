PlayStation Plus, in arrivo i giochi gratis di aprile 2021

PlayStation Plus sta per rilasciare i nuovi giochi gratis di aprile 2021, ecco conferme e ipotesi. Su Play at Home, invece, disponibili 9 titoli gratis.

Come ogni mese, con l’avvicinarsi del successivo tra gli appassionati di videogiochi sale l’attesa e iniziano a circolare le ipotesi più varie sui giochi per PlayStation Plus. Si tratta, come sanno i gamers che utilizzano la console della Sony, di un servizio in abbonamento per i possessori di PS4 e PS5, i due modelli più recenti. Il servizio PS Plus presenta diversi vantaggi, ma tra tutti quello più interessante è dato dai 3-4 giochi gratis rilasciati a fine mese.

Tra le uscite più interessanti dell’ultimo periodo, si segnalano giochi del calibro di Shadow of the Tomb Raider e, dopo un’attesa durata tutto febbraio, Final Fantasy 7 Remake. Dati i precedenti, sembra legittimo quindi aspettarsi grandi cose anche dal mese di aprile. Gli annunci sono attesi per l’ultima settimana di marzo, presumibilmente il 26, data in cui saranno disponibili anche i giochi gratis di Play at Home.

PlayStation Plus, giochi gratis di aprile 2021: ipotesi e conferme

Come nei mesi precedenti, la Sony fornirà un gioco in esclusiva agli abbonati a PlayStation Plus che usano la PS5. In questo caso, l’annuncio è stato già fatto da tempo. Si tratta di Oddworld Soulstorm, nuovo capitolo del franchise Oddworld Inhabitants. Il gioco verrà rilasciato il 6 aprile 2021 e sin da quella data sarà disponibile su PS Plus per la Play Station 5.

Diverse, invece, le altre ipotesi in campo. Il sito specializzato everyeye.it indica, tra i nomi più probabili:

Horizon Zero Dawn Complete Edition;

Days Gone;

Gran Turismo Sport.

Questi giochi, infatti, non sono così recenti e sono costantemente a prezzo scontato sul PlayStation Store. Si tratta perciò i giochi ideali da regalare con l’abbonamento PlayStation Plus. Si ricorda, infatti, che la Sony inserisce di solito dai 3 ai 4 giochi con PS Plus. A questa iniziativa, poi, si sommano i giochi gratuiti per tutti scaricabili grazie all’iniziativa Play at Home.

Play at Home: dal 26 marzo 9 giochi scaricabili gratis

Play at Home è l’iniziativa lanciata dalla Sony durante il primo lockdown per aiutare i fan a superare il momento. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, tuttavia, a partire dal mese scorso la Sony ha riproposto l’iniziativa, che già nel 2020 aveva riscosso un ottimo successo di pubblico. Ben 9 i giochi scaricabili per il prossimo mese:

Abzu.

Enter the Gungeon.

Rez Infinite.

Subnautica.

The Witness.

Astro Bot Rescue Mission (PSVR).

Moss (PSVR).

Thumper (PSVR).

Paper Beast (PSVR).

I giochi saranno disponibili dal 26 marzo al 23 aprile 2021.