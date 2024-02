Sicilia, troppi rumori mentre gioca ai videogames: 17enne accoltella fratello

Una ragazza 17enne ha accoltellato il fratello più piccolo per i troppi rumori mentre giocava ai videogames: il reato è di lesioni aggravate.

Dopo un litigio con il fratello, ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito alla schiena: con questa accusa, i carabinieri hanno denunciato una 17enne di Favara, nell’agrigentino.

In base alle ricostruzioni, la ragazza si era più volte scontrata proprio con il fratello, più piccolo di lei di un anno, per i troppi rumori che quest’ultimo faceva giocando alla PlayStation quando lei, invece, aveva bisogno di concentrazione per lo studio. Questo sarebbe quindi stato il motivo che ha portato l’adolescente a sferrare un colpo con l’arma da taglio, ferendo il ragazzo tra cuore e polmone.

Alla ragazza è stato contestato il reato di lesioni aggravate mentre il fratello è stato successivamente trasferito al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio, di Agrigento, in prognosi riservata.