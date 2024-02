Catania, turista fermato in struttura ricettiva: aveva mandato d’arresto europeo

Un turista con mandato d'arresto europeo è finito in manette dopo l' "alert" scattato con il "sistema alloggiati".

Nel corso della notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cittadino albanese – classe 1976 – ospite di una struttura ricettiva in viale Kennedy.

Nel momento in cui è stato registrato dalla struttura è scattato un “alert” nel “sistema alloggiati”, pervenuto alla sala operativa della Questura, in quanto a suo carico risultava un ordine di cattura emesso dalle Autorità belghe.

I poliziotti, appena ricevuta la segnalazione, sono immediatamente intervenuti nella struttura e hanno individuato e fermato l’uomo.

Avuta conferma, dalla Sala Operativa Internazionale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma, della sussistenza del mandato d’arresto europeo, inserito da parte del Belgio per i reati di “coltivazione, produzione, lavorazione, possesso e trasporto di sostanze stupefacenti, nonché partecipazione nell’organizzazione criminale dedita allo spaccio”, gli agenti hanno accompagnato il 47enne presso gli uffici della Polizia Scientifica per sottoporlo a fotosegnalamento.

Al termine delle attività di rito, è stato informato il P.M. di turno che ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.