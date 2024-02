Sicilia, kit pronto soccorso venduti per beneficenza ma è truffa: indagati catanesi

Spacciandosi per operatori della Croce Rossa, vendevano anche kit medici: due catanesi sono stati segnalati alla Procura.

I poliziotti della sezione volanti della questura di Caltanissetta, hanno sequestrato alcuni kit, venduti come presidio sanitario di “pronto soccorso”, ma contenenti solamente qualche pacchetto di fazzolettini di carta e alcuni cerotti, posti in vendita alla modica cifra di 15 euro, da parte di due catanesi, che, alla “clientela”, si sarebbero presentati come operatori della Croce Rossa, sostenendo che il ricavato sarebbe stato evoluto interamente in beneficenza. Uno degli acquirenti, avrebbe riferito agli agenti della polizia di stato di aver acquistato il presidio sanitario convinto di aver fatto una buona azione, accorgendosi poi dell’anomalia relativa al contenuto del kit.

Dopo essere stati segnalati alla Procura nissena, il questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto per entrambi di far ritorno a Caltanissetta senza giustificato motivo per i prossimi tre anni.