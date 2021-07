PlayStation Plus luglio 2021: i giochi gratis del mese

PlayStation Plus luglio 2021 al via: i titoli scaricabili gratuitamente per gli abbonati al servizio, la descrizione e da quando saranno disponibili.

PlayStation Plus luglio 2021 – Le vacanze non sono ancora entrate nel vivo, ma l’estate sì. Alte temperature e giornate lunghe fanno venir voglia di uscire la sera, ma per il resto del giorno diventa difficile dire di no alla tentazione del binomio “videogiochi e condizionatore”.

La Sony lo sa bene e anche per questo mese rilascia un pack di videogiochi di tutto rispetto per gli abbonati a PS Plus, il servizio aggiuntivo a pagamento con il quale ogni mese vengono regalati almeno tre giochi da scaricare per i possessori di PS4 e PS5.

PlayStation Plus luglio 2021: i giochi gratis

Come al solito, uno dei titoli è rilasciato in esclusiva per PS5, la nuova console della Sony. Di seguito i tre videogiochi disponibili per il download:

A Plague Tale. Innoncence (esclusiva PS5).

Call of Duty: Black Ops (PS4).

WWE 2k Battlegrounds (PS4).

I giochi per gli abbonati a PS Plus di luglio 2021 saranno disponibili a partire da lunedì 5 luglio e fino al 2 agosto, data in cui verranno rilasciati i nuovi titoli. Inoltre, in aggiunta ai titoli annunciati, rimane scaricabile fino al 2 agosto anche Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

PlayStation plus: i giochi gratis di luglio nel dettaglio

Riassumiamo brevemente, adesso, le caratteristiche dei 3 titoli rilasciati dalla Sony per PS Plus questo mese.

A Plague Tale: Innocence è la storia del viaggio di Amicia e di suo fratello Hugo. Il gioco è ambientato nella Francia del 1349, durante gli anni della Peste Nera. I due fratelli cercheranno di dare un senso alle loro vite nella distruzione generale e di sfuggire al contagio senza perdere la loro innocenza.

Call of Duty: Black Ops è un titolo che parla da sé: l’ennesima saga dello spara-tutto in prima persona, a tema militare. Numerose le modalità di gioco, inclusa una ricca modalità zombie. Si tratta di un gioco ancora molto utilizzato anche in ambito multiplayer online.

WWE 2K Battlegrounds chiude la triade di giochi per PlayStation Plus luglio 2021. Si tratta di un gioco a tema Wrestling Arcade. I match si svolgono in scenari di fantasia, tra tecniche reali e altre “speciali”, con quattro modalità diverse di gioco.