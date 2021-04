PlayStation Plus, in arrivo i giochi gratis di maggio 2021

PlayStation Plus maggio 2021: i giochi gratis disponibili questo mese tra certezze e ipotesi, nell'attesa del rilascio ufficiale da parte della Sony.

PlayStation Plus maggio 2021. Aprile sta per finire e a giorni, come ogni mese, usciranno i nuovi giochi gratuiti per gli abbonati al servizio esclusivo per PS4 e PS5. Sul finire del mese, infatti, la Sony rilascia dai tre ai quattro giochi da scaricare senza costi aggiuntivi. A questi si aggiungono i giochi gratuiti per tutti da scaricare con Play at Home. Vediamo cosa c’è da aspettarsi per maggio 2021, tra certezze e previsioni.

PlayStation Plus: i giochi gratis di marzo e aprile

Innanzitutto, ricapitoliamo. Negli ultimi mesi sono usciti diversi giochi di prestigio, alcuni in esclusiva per gli abbonati a PS Plus dotati di PlayStation 5, altri scaricabili anche da chi ha la PS4.

Nel dettaglio, a marzo sono usciti:

Final Fantasy VII Remake;

Maquette;

Remnant: From the Ashes;

Farpoint.

Ad aprile, invece:

Days Gone;

Oddworld: Soulstorm;

Zombie Army 4: Dead War.

Numerosi, invece, i giochi scaricabili ad aprile con Play at Home.

PlayStation Plus maggio 2021, giochi gratuiti: le ipotesi

Prima di passare ai giochi gratis per PS Plus di maggio, una precisazione: al momento, la release dei giochi non è stata ancora pubblicata. Quanto segue, quindi, sono ipotesi e rumors ancora da confermare.

Tra le ipotesi più papabili, il sito specializzato in tecnologia e videogiochi everyeye cita Resident Evil 7 Biohazard, in coincidenza con il lancio di Resident Evil Village sulle console della Sony. Inoltre, tra i giochi PlayStation Plus si ipotizza The Pathless, gioco acclamato dalla critica.

Altri titoli, citati stavolta dal sito uagna.it, sono Hades, Judgement e Civilization VI. Nei prossimi giorni vedremo chi avrà indovinato e chi no. Le previsioni, infatti, sono sempre difficili e la Sony non segue criteri univoci nella scelta. Ma non è forse anche questo che rende l’abbonamento interessante?

Play at Home: le uscite di aprile e maggio

Passiamo, infine, alle certezze. Il ritorno di Play at Home, l’iniziativa lanciata dalla Sony con l’inizio della pandemia, ha già regalato diverse soddisfazioni ai gamer ad aprile.

Adesso, come annunciato sul sito ufficiale PlayStation Blog, arriva un nuovo titolo in omaggio: Horizon Zero Dawn Complete Edition. Anche in questo caso, il gioco sarà disponibile per un tempo limitato: il download gratuito è già partito il 20 aprile e durerà fino alle ore 5:00 del 15 maggio.