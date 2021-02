PlayStation Plus: arrivano i giochi gratis di marzo 2021

PlayStation Plus regalerà nuovi ed entusiasmanti giochi a marzo 2021. Torna anche Play at Home. Tutte le indiscrezioni e le notizie ufficiali sul mondo della Sony.

Grande attesa nel mondo dei gamers per l’annuncio dei giochi gratis per marzo 2021 su PlayStation Plus, il servizio in abbonamento disponibile per i possessori di PS4 e PS5. Come noto, infatti, ogni mese la Sony rilascia per gli abbonati una serie di giochi gratuiti, che ultimamente si sono fatti molto interessanti.

Per esempio, tra le ultime uscite si segnalano Control: Ultimate Edition e Shadow of the Tomb Raider. A rendere più ghiotta l’occasione, il fatto che negli ultimi tempi gli articoli disponibili gratuitamente sono saliti da 2 a 3. Con la recente uscita della PlayStation 5, infatti, la Sony ha deciso di regalare un gioco disponibile in esclusiva per l’ultima console.

PlayStation Plus, giochi gratis marzo 2021: le ipotesi

La data di oggi, 24 febbraio, sembra essere saltata. Tuttavia, è probabile che i nuovi giochi disponibili per PlayStation Plus verranno annunciati domani, in occasione dello State of Play.

Vista la coincidenza con l’evento e il ritardo, è probabile che ci siano diversi big tra i giochi gratis su PlayStation Plus per marzo 2021. In particolare, le ipotesi sono:

Kena Bridge of Spirits.

Rainbow Six Siege.

Gran Turismo Sport.

Tuttavia, tra i giochi che potrebbero essere regalati dalla Sony figura anche una chicca per gli amanti dei giochi d’avventura: Final Fantasy 7 Remake. La fonte del rumor sarebbe Shpeshal Ed, insider del mondo della Sony che avrebbe preannunciato in un tweet l’uscita del gioco gratis per domani.

Ratchet & Clank gratis su Play at Home

L’unica conferma, al momento, sembrerebbe l’uscita di Ratchet & Clank su Play at Home, l’iniziativa lanciata dalla Sony all’inizio della pandemia per stare vicina ai propri gamers.

Il gioco sarà disponibile a partire dall’1 marzo 2021, ma non sarà un caso isolato. Play at Home, infatti, durerà fino a giugno, visto anche il successo riscontrato dalla Sony per l’iniziativa. Una volta riscattato, il gioco rimarrà di proprietà dei gamers sul loro account.