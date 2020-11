PlayStation 5: dove comprarla e come fare

PlayStation 5: sono in tanti a chiedersi dov'è possibile comprarla ed ecco quindi le ultime informazioni disponibili in merito.

Il grande giorno è arrivato: oggi è la data di uscita della PlayStation 5, attesa da tantissimi giovani e meno giovani appassionati di videogames. A distanza di quasi 7 anni dalla precedente console rilasciata da PlayStation, il nuovo prodotto è pronto per il mercato con un design unico e tante nuove disponibilità.

Ma la vera domanda che attanaglia tutti i grandi appassionati del settore non è legata alle nuove funzioni disponibili con la PS5, quanto ai luoghi dove sarà possibile acquistarla.

Innanzitutto, è bene specificare che la console non sarà venduta fisicamente nei negozi, e che l’acquisto sarà possibile solo online. Inoltre, coloro i quali l’hanno ordinata negli scorsi mesi, potrebbero riceverla proprio oggi, data ufficiale del rilascio. Mentre per tutti quelli che la devono ancora acquistare, ecco quali sono i negozi online dove è possibile farlo.

Amazon

Il gigante della vendita online non poteva farsi sfuggire questo affare. La console era già stata disponibile, ma a partire dalle ore 13:00 di oggi 19 novembre 2020, l’acquisto tornerà possibile via Amazon. Il costo si aggira attorno ai 500 euro, mentre si ferma a 399 euro per la versione Digital Edition.

ACQUISTA LA PS5 SU AMAZON

Euronics, Unieuro, MediaWorld e Trony

Le grandi catene di negozi di informatica ed elettronica sono tra quelle che mettono in vendita online la PlayStation 5. Per alcune di queste sembrerebbero esserci dei problemi di ricezione dei link, probabilmente dovuti ad un blocco del sito o al momentaneo esaurimento delle scorte. I prezzi sono gli stessi proposti da Amazon, per le due diverse versioni della console.

Euronics garantirebbe a coloro i quali acquisteranno la PlayStation 5 entro oggi la consegna entro il 15 dicembre 2020. Mentre nel caso di MediaWorld sarebbe necessario richiedere il Codice Prevendita per l’acquisto di entrambe le versioni, e successivamente seguire la procedura che viene indicata online. Secondo alcuni rumors, altre catene come Unieuro e Trony sembrano invece aver avuto disponibilità nei giorni precedenti ma aver attualmente esaurito le scorte. Si ricorda infine che la situazione è in continuo aggiornamento, quindi potrebbero esserci delle novità nel corso della giornata.