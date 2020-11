Instagram si rifà il look: le novità in arrivo col prossimo aggiornamento

Instagram si rifà il look con un nuovo aggiornamento. Grandi cambiamenti in arrivo per uno dei social più amati ed utilizzati al mondo: ecco le novità.

Instagram cambia nuovamente il suo look: gli utenti dovranno abituarsi ancora una volta ad un cambiamento dell’interfaccia principale, già rinnovata negli ultimi mesi. La novità riguarda l’ordine delle sempre più numerose icone presenti tra la barra superiore e quella inferiore della home del social: cambieranno nuovamente, infatti, disposizione.

Più in particolare, nella barra superiore si troveranno le icone disposte in questo ordine: home, ricerca, Reels, shop, profilo utente. I Reels, una delle ultime novità arrivate in casa Instagram dopo l’avvento di TikTok, soppianteranno dunque il centralissimo “+”, che andrà a finire nella barra superiore, insieme al “cuore” delle notifiche e l’icona dei Direct, ormai da qualche tempo unificati con l’applicazione Messenger.

Nel comunicato diffuso dall’azienda, il cambiamento viene spiegato come risultato dell’avvento del Coronavirus nella vita di ogni giorno: “con la pandemia e gran parte del mondo al riparo, abbiamo visto un’esplosione in breve, dei video divertenti su Instagram. Abbiamo anche visto una quantità incredibile di shopping spostarsi online”.

Da qui l’urgenza del cambiamento: “il modo in cui le persone creano e apprezzano la cultura è cambiato e il rischio maggiore per Instagram non è cambiare troppo velocemente, ma non cambiare e diventare irrilevante“. Pronti, dunque, al nuovo aggiornamento di uno dei social network più utilizzati al mondo?