Instagram lancia “Friend map”: in cosa consiste la nuova funzione

Un mix tra Google Maps e Snap map: ecco la novità proposta da Meta per uno dei social network più popolari tra gli utenti.

L’attenzione è sempre viva per i social network, veri e propri luoghi virtuali di scambio e condivisione: opinioni, interessi, esperienze. E se adesso a poter essere condivisa fosse la propria posizione in tempo reale? Novità annunciate dal portavoce di Meta per il social statunitense che non smette mai di sorprendere i suoi utenti. I lavori per la nuova azione sarebbero già a un livello avanzato, ma intanto vediamo cosa è stato preannunciato.

Friend map: in cosa consiste la nuova funzione

Ispirata alla Snap Map di Snapchat, la nuova “mappa degli amici” è una mappa interattiva che dà la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con i followers o solo con la propria selezione di amici stretti, ma si potrà scegliere anche di non condividerla o di nascondere l’ultima posizione con la modalità “Ghost”.

Naturalmente non solo si condividerà la propria, ma si visualizzerà quella degli altri che decidono lasciare la funzione attiva. Questi ultimi sarebbero posizionati come icone sulla un mappa a secondo del posto in cui si trovino, ma le possibilità non finiscono qui.

Friend map: come funziona

Con la mappa si potranno avere maggiori informazioni sui luoghi di interesse grazie ai contenuti condivisi in tempo reale dagli altri utenti. Per semplificare l’uso gli utenti potranno filtrare le modalità di ricerca a secondo degli interessi: una volta individuata la posizione desiderata sulla mappa compariranno foto e video di chi in quel luogo è presente e sta decidendo di mostrare ciò che vede.

Per trovarla sarà sufficiente andare sulla sezione “esplora” e digitare il nome di ciò che si sta cercando. Instagram sarà così capace di penetrare nelle funzioni prima specifiche di Google Maps e preannunciare un app a 360° da cui sarà possibile fare acquisti, navigare, condividere informazioni attuali personali e di utilità pubblica.

Friend map: privacy e utilità

Essendo del tutto opzionale gli utenti potranno scegliere di condividere la propria posizione solo in certo momento o anche mai, come già anticipato. Inoltre con il supporto della crittografia end-to-end la posizione degli utenti sarà protetta dagli occhi indiscreti.

Un nuovo modo per collegare ulteriormente la propria esperienza con quella dei propri amici o del mondo intero, mondo sempre più iperconnesso.