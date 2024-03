Trenitalia bagagli, nuove regole: quali sono le dimensioni

Le nuove regole di Trenitalia sui bagagli. Per ora lo stop, di seguito le discussioni sulla nuova data di inizio e i regolamenti imposti.

Trenitalia bagagli, nuove regole in arrivo: doveva partire oggi, 1 marzo 2024, il nuovo regolamento sul limite dei bagagli sulle frecce. La nuova direttiva prevedeva di poter portare con sé gratuitamente fino a 2 bagagli, con dimensioni totali, che sarebbero variate in base alla classe di viaggio. I limiti dei bagagli interessano principalmente i Frecciargento e i Frecciabianca. In seguito alle loro lamentele Trenitalia ha comunicato di rinviare l’applicazione del regolamento.

Trenitalia bagagli nuove regole: le opposizioni

Assoutenti e il presidente Gabriele Melluso si sono subito opposti alle nuove regole imposte da Trenitalia. Dichiarano di apprezzare la scelta dell’azienda di rimandare l’avvio delle nuove misure in attesa del confronto con le associazioni dei consumatori che si terrà il prossimo 6 marzo. Commenta ancora Assoutenti che alcune regole apparivano “eccessive”.

Inoltre l’unione consumatori aveva presentato due esposti all’Antitrust e all’Autorità dei trasporti (Art), evidenziando l’assenza di qualunque informazione sull’home page del sito. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, dichiara inoltre: “Se si decide di multare il cittadino, peraltro con una sanzione decisamente abnorme, pari a 50 euro, allora il passeggero andrebbe correttamente informato di questa novità sia sulla pagina principale del sito, sia in fase di prenotazione del biglietto, fin dall’inizio della procedura d’acquisto”.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Bisognerà quindi attendere il riscontro della discussione che avverrà il 6 marzo, e ad oggi le nuove regole non sono in vigore.

Trenitalia, nuove regole bagagli: le dimensioni

Trenitalia le nuove regole sulle dimensioni prendono in considerazione la dimensione totale dei bagagli di ciascun passeggiero. Di seguito la suddivisione in base alla classe di viaggio:

in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium la somma totale delle dimensioni del bagaglio che ogni passeggero può portare con sé non dovrà essere superiore ai 161 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm)

(di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm) in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non dovrà essere superiore a 183 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm)

I bagagli dovranno essere dotati di un’etichetta contenente il nominativo del passeggero e i suoi contatti di riferimento. Inoltre sarà vietato il trasporto a bordo delle Frecce di materiale destinato alla vendita al dettaglio.

Il non rispetto delle nuove direttive prevede una sanzione di 50 euro e l’obbligo di scaricare i bagaglio (o bagaglio speciale) in eccesso alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Trenitalia, nuove regole: bagagli speciali

Le nuove regole prevedono eccezioni per sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette di tutte le tipologie. L’unico requisito è quello di poter essere smontate o pieghevoli. Anche i monopattini elettrici posso essere trasportati in aggiunta al bagaglio consentito, a condizione che la somma totale delle dimensioni non superi i 200 centimetri e che le dimensioni della sacca per trasportare la bicicletta o il monopattino elettrico non siano superiori a 80x110x45 centimetri.

Anche in questo caso i bagagli dovranno essere dotati di un’etichetta contenente il nominativo del passeggero e i suoi contatti di riferimento.