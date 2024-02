Bonus psicologo 2024, stanziati da 8 a 10 milioni di fondi. L'Inps annuncia a breve l'apertura delle domande: requisiti e modalità.

Bonus psicologo 2024: l’Inps annuncia l’apertura delle piattaforme per le domande dei cittadini, a partire dal 18 marzo. L’incentivo sarà finanziato con i fondi sbloccati per il 2023.

Perché non ci sono stati fondi per lo scorso anno? I 25 milioni di fondi stanziati per il 2022 infatti si dimostrarono insufficienti a ricoprire la domanda e affrontare i problemi della società post-Covid. Si pensò di stanziare altri 5 milioni alla fine del 2022, ma il finanziamento venne bloccato poiché poco chiaro su chi dovesse emettere le risorse. Solo successivamente, questo dicembre, le difficoltà sono state risolte e confermati i fondi nonché raddoppiati a 10 milioni. confermati anche gli 8 milioni per il 2024.

Il bonus fornisce un contributo economico per sessioni di psicoterapia, presso privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’albo degli psicologi. Il contributo avrà una limite massimo di 50 euro a seduta.

Contributo psicologo: requisiti

Per chi fosse interessato al bonus psicologo, disponibile per le spese dell’annualità del 2023, al momento della domanda deve essere in possesso di due soli requisiti:

in Italia; valore ISEE non superiore a 50 mila euro

Bonus psicologo: cifre e criteri di erogazione

La cifra del contributo è ponderata a seconda della fascia ISEE dei richiedenti:

reddito <i 15 mila euro: l’importo di 50 euro è di massimo di 1500 euro

l’importo di 50 euro è di massimo di 1500 euro tra i 15 e i 30 mila euro: fino al massimo di 1000 euro

fino al massimo di 1000 euro tra 30 e 50 mila euro arriva al massimo a 500 euro.

Bonus psicologo 2024: come richiederlo

La richiesta per il bonus psicologo 2024 si effettua esclusivamente per via telematica attraverso il sito web dell’Inps si perviene al servizio “Contributo sessione psicoterapia”. Il cittadino può accedere alla sezione tramite SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta Identità Elettronica oppure con la CNS (Carta Nazionale Servizi.

Per il 2024 e gli anni successivi la finestra temporale per la presentazione della domanda sarà comunicata annualmente, come è stato fatto sinora.