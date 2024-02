Bonus auto usate 2024: cos’è e a chi spetta

Bonus auto usate 2024: di seguito tutte le informazioni note sull'incentivo economico, tra cui i requisiti per ottenerlo.

Bonus auto usate 2024: l’incentivo riconosciuto come sconto sull’acquisto di veicoli più sostenibili se contestuale alla rottamazione di un vecchio veicolo è in arrivo. Quando? Di seguito tutte le novità al riguardo.

Bonus auto usate 2024: come funziona

Il bonus è un sostegno economico incoraggiato dal governo italiano e si affianca agli incentivi auto 2024 per le vetture nuove, promuovendo la rottamazione di veicoli obsoleti per portare a termine un preciso obiettivo: la riduzione delle emissioni inquinanti.

La misura consiste nel riconoscimento di uno sconto da 2.000 euro sul prezzo di acquisto di una nuova vettura. Tuttavia, bisogna essere coscienti dell’esistenza di alcuni requisiti per poterne usufruire.

Bonus auto usate 2024: i requisiti

Il bonus auto usate 2024 spetta solo alle persone fisiche, a prescindere dal reddito; sono infatti escluse le società come le aziende di noleggio.

Non ci sono quindi limiti ISEE, ma gli interessati per richiederlo devono essere in possesso di alcuni specifici requisiti:

comprare una vettura di categoria M1 almeno in classe Euro 6 e con un valore non superiore ai 25.000 euro, IVA esclusa;

rottamare una macchina vecchia di almeno 12 mesi e di classe fino a Euro 5.

Si fa presente che sono state stanziate risorse pari a circa 20 milioni di euro ed il bonus sarà erogato fino a esaurimento fondi.

Bonus auto usate 2024: come ottenerlo

Gli interessati all’incentivo, per poterlo ottenere, devono seguire una procedura specifica, che tuttavia non è ancora stata resa nota dal Mimit. Infine, si ricorda che il nuovo programma di Ecobonus auto 2024 per le vetture usate entrerà in vigore entro la fine di marzo 2024.