Bonus infissi 2024: la guida completa su come ottenerlo

Bonus infissi 2024: come funziona e a chi spetta? Di seguito tutte le indicazioni utili su come riuscire a ottenerlo.

Bonus infissi 2024: per quest’anno è stata eliminata la possibilità di far rientrare la sostituzione degli infissi nell’ambito degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione al 75%. Resta invece in vigore il bonus del 65% in caso di interventi di riqualificazione globale che riguardino anche gli infissi, oppure la detrazione del 50% se si cambiano finestre e portafinestre.

Conviene in ogni caso sostituire gli infissi se sono di vecchia generazione: quelli più recenti permettono un risparmio energetico di almeno il 30% sui costi in bolletta per la climatizzazione invernale ed estiva. Di seguito tutte le informazioni utili su come ottenere il bonus.