Domanda Naspi 2024: la nuova procedura per la disoccupazione

Domanda Naspi 2024: al via la nuova procedura semplificata per il sostegno economico destinato ai disoccupati.

Domanda Naspi 2024: dal 1° marzo 2024 verrà attuata una procedura semplificata per poter richiedere la disoccupazione. Sarà esclusivamente in modalità telematica dal sito di INPS e si potrà effettuare sia autonomamente che con l’ausilio di un patronato. Ecco, nel dettaglio, la guida per la procedura per poter richiedere il sostegno economico destinato ai disoccupati. Si ricorda che la Naspi non spetta al lavoratore se questo si dimette.

Domanda Naspi 2024: come farla

Per poter inoltrare la nuova domanda Naspi con la nuova procedura a partire dal 1° marzo, è stata creata una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”, accessibile direttamente dal sito di INPS. Da questa data in poi, questa sarà l’unica modalità che permetterà di accedere alla disoccupazione.

Domanda Naspi 2024: da quando si può fare

Per poter richiedere la Naspi, gli aventi diritto devono presentare l’apposita domanda a INPS entro 68 giorni dalla decorrenza dei seguenti eventi:

cessazione del rapporto di lavoro;

cessazione del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Domanda Naspi 2024: guida

Una volta effettuato l’accesso al sito di INPS tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), bisogna seguire questo percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

La domanda, inoltre, può essere presentata anche tramite il Contact center INPS, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile. È anche possibile rivolgersi ad un Patronato abilitato che gestirà la pratica.