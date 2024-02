Ponti 2024: tutti i weekend lunghi dei quali approfittare quest’anno

Ponti 2024: numerose opportunità di vacanza quest'anno. Ecco quanti giorni è possibile ricavare dalle festività.

Ponti 2024: le festività di quest’anno permetteranno di approfittare di diversi giorni di vacanza, opportunità da non perdere per organizzare viaggi e prenotare weekend all’insegna del relax. Con appena 5 giorni di ferie, infatti, sarà possibile regalarsi almeno un mese di vacanza, specialmente per i lavoratori dipendenti che non lavorano su turni nel weekend.

Ponte di Pasqua

Per quanto riguarda le festività di Pasqua, sarà possibile godere di 3 giorni di vacanza: sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e 1 aprile, senza dover richiedere alcun giorno di ferie.

Ponti 2024: 25 aprile

La Festa della Liberazione del 25 aprile cadrà di giovedì. Per cui, prendendo solo venerdì 26 aprile di ferie sarà possibile andare in vacanza per 4 giorni, da giovedì 25 a domenica 28 aprile.

Ponti 2024: 1° maggio

Per il 1° maggio, situazione quasi uguale, anche se in maniera inversa. La Festa dei Lavoratori cadrà, infatti, di mercoledì dando, in questo modo, la possibilità di partire il sabato precedente e usufruire di ferie per il lunedì e per il martedì e pianificare un viaggio o un weekend lungo.

Ponti 2024: Ferragosto

Agosto è un mese di ferie per molti, ma non per tutti. Se per alcuni non fa differenza, in quanto saranno già possibilmente in vacanza, per altri è bene sapere che la festività cadrà di giovedì. Prendendo solo il venerdì 16 di ferie, si potrà pensare di organizzare una vacanza di 4 giorni.

1° novembre

Per la festività di Tutti i Santi, un’ altra buona notizia. Sarà un venerdì, dando la possibilità di usufruire di un weekend lungo.

Festività natalizie

Si arriva infine alle festività natalizie che in questo 2024 offriranno opportunità da non perdere per andare in vacanza. Il 25 e il 26 dicembre saranno, rispettivamente, di mercoledì e di giovedì. Pertanto, con 2 giorni di ferie si potrebbe usufruire di quasi una settimana di vacanza.

Il Capodanno sarà, invece, di mercoledì, potendo sfruttare come giorni di ferie il lunedì e il martedì precedenti alla festività.