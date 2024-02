Pensioni Marzo 2024, trattenute, pagamenti e calendario: i dettagli

nessun aumento è previsto con la pensione di marzo 2024, anzi, si prevedono, purtroppo, delle riduzioni rispetto a Febbraio.

Questo mese saranno applicate le nuove aliquote IRPEF in vigora da quest’anno. Sono previsti diversi conguagli, trattenute e adeguamenti al sistema tassativo aggiornato, diversi i pensionati rischiano di ricevere una pensione inferiore. Nell’articolo i dettagli della pensione di marzo 2024, quando verrà pagata e altri dettagli.

Pensione Marzo 2024: quando viene pagata

Il pagamento delle pensioni di marzo 2024 avverrà dal primo marzo 2024. La data potrebbe slittare in base alle modalità di riscossione e viene specificata nella disposizioni di pagamento del proprio cedolino online. Nel dettaglio;

Per chi si fa accreditare la pensione sul proprio conto bancario postale la data effettiva è il primo marzo.

per chi preleva la pensione in contanti, invece, è necessario consultare lo specifico calendario:

cognomi da A a C: venerdì 1 marzo;

venerdì 1 marzo; cognomi da D a K: sabato 2 marzo esclusivamente la mattina;

sabato 2 marzo esclusivamente la mattina; cognomi da L a P: lunedì 4 marzo;

lunedì 4 marzo; cognomi da Q a Z: martedì 5 marzo.

Questo è il calendario ufficiale pubblicato da Poste Italiane.

Pensione Marzo 2024: Nuove trattenute IRPEF 2024

Le novità introdotte quest’anno dalla riforma IRPEF sono effettuate sulla base della riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito. Sul cedolino è presente infatti l’annotazione : “da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023“, ricordando che le pensioni collegate a gli assegni sociali non sono soggette a tassazione. Per quanto riguarda le prestazioni fiscali imponibili, vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali relative al 2023.

Nessun Aumento per le pensioni e rivalutazione pensioni

Come accennato prima, per le pensioni del mese di Marzo 2024 non sono previsti aumenti, a cause dell’applicazione di nuove imposte sul reddito e il conseguente taglio di alcuni assegni rispetto a febbraio 2024.

Come ricorda l’Inps, per il mese di marzo, sulle pensioni sono confermate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2024. L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2024è pari al 5,4%.

Per trovare il cedolino Inps pensione andate a visitare il servizio online dell’Inps, accedendo tramite SPID, carta di identità elettronica e carta Nazionale dei Servizi.