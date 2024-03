Bonus patente 2024: quando presentare le nuove richieste

Bonus patente 2024: di seguito tutti i dettagli sull'iniziativa che verrà portata a termine fino ad esaurimento risorse.

Bonus patente: l’iniziativa è stata lanciata nel 2022 e nei piani del governo dovrebbe proseguire fino al 2026, risorse permettendo. Di seguito tutti i dettagli sulle novità e le procedure per poterlo ottenere.

Bonus patente: le novità

Anche per il 2024, torna il bonus patente per gli autotrasporti, dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, in possesso della cittadinanza italiana o europea che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida di veicoli allo scopo di trasportare merci o persone (quindi quelle di tipo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E e della carta di qualificazione del conducente).

Lunedì 4 marzo, fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scatterà l’ok per la presentazione delle domande online sulla piattaforma principale. Il bonus va però a esaurimento fondi: sul tavolo ben 4,9 milioni di euro e, inoltre, l’agevolazione coprirà l’80% delle spese, fino a un massimo di 2.500 euro, sostenute per la formazionenecessaria ad ottenere i documenti necessari per poter guidare i mezzi pesanti.

Bonus patente: come fare domanda

Per accedere al bonus che verrà erogato in ordine cronologico sulla base delle domande, bisogna registrarsi sulla piattaforma dedicata, raggiungibile attraverso il sito patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente.

Al portale, è possibile accedere tramite le credenziali SPID, CIE o CNS, compilando il modello reso disponibile. È importante ricordarsi che, il Bonus Patente 2024, può essere utilizzato soltanto presso le autoscuole accreditate, che andranno poi ad applicare la riduzione delle spese di formazione. La lista delle autoscuole si trova sempre sul sito Internet dedicato nella sezione “Dove utilizzare il buono” e, inoltre, si avranno a disposizione 18 mesi per poter conseguire la patente o la carta di qualificazione del conducente.

Bonus patente: come attivarlo

Una volta emesso, l’agevolazione dovrà essere attivata dall’autoscuola di riferimento entro 60 giorni, altrimenti si considera annullata in automatico. In questo caso si potrà però richiedere una nuova emissione. Oltre ciò, il bonus non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Ogni persona interessata può richiederlo soltanto una volta.

Infine, è importante ricordarsi che la domanda va fatta prima di ottenere la patente e la data di conseguimento del titolo abilitativo alla guida dev’essere successiva alla data di emissione del buono stesso.