Catania, anziano investito sulle strisce: si cerca il pirata della strada

Ennesima vittima dei pirati della strada. Questa volta si tratta di un'anziano signore. La famiglia della vittima lancia un appello.

Nella giornata di venerdì 1º marzo, è morto Agatino Botta di 93 anni. L’anziano signore è stato investito sulle strisce pedonali in Corso Italia, all’altezza dell’incrocio con viale Vittorio Veneto. L’uomo sarebbe stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Garibaldi centro, riportando una frattura al femore e gravi traumi interni. Sono stati inutili gli interventi dei medici.

Agatino Botta è deceduto poco dopo a causa dell’ennesima auto pirata. Infatti, il conducente, secondo quanto ricostruito, in un primo momento non si sarebbe fermato per soccorrere l’uomo. Solo pochi minuti dopo sarebbe tronato indietro, avvisando alcuni passanti che il vecchietto sarebbe caduto da solo. I familiari lanciano l’appello a chiunque abbia visto qualcosa e che possa aiutare a identificare il pirata della strada.