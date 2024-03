Instagram e Facebook in down: cosa sta succedendo ai social oggi

Facebook e Instagram in down: gli utenti stanno riscontrando diversi disservizi. Cosa sta succedendo ai social?

Oggi, 5 marzo, Facebook, Instagram e Messenger hanno improvvisamente smesso di funzionare. Addirittura, Facebook ha buttato fuori gli utenti dai propri account.

I social Meta non sono al momento accessibili, né nella loro versione app, né in quella desktop, non solo in Italia: su X l’hashtag #Instagramdown è già il primo trending topic, con 30,5 mila post. Solo Whatsapp sta funzionando.

Per adesso non sono ancora state rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Non è dunque chiaro da cosa abbia causato l’interruzione del buon funzionamento delle piattaforme.