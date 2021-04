PlayStation Plus maggio 2021: i giochi gratis del mese

PlayStation Plus maggio 2021: ecco i titoli scaricabili gratis per gli abbonati al servizio Sony e il gioco gratuito disponibile con Play at Home.

PlayStation Plus, ci siamo. Dopo giorni di attese e teorie delle più varie, torna l’appuntamento coi giochi gratis per maggio 2021. La Sony, infatti, ha rilasciato poche ore fa i titoli scaricabili dagli abbonati al servizio aggiuntivo, con titoli per PS4 ed esclusive per PS5.

PlayStation Plus maggio 2021: i giochi gratis

Tutti i titoli saranno giocabili a partire dal 4 maggio. Questi i titoli rilasciati per il prossimo mese:

Wreckfest: Drive Hard, Die Last – Esclusiva PS5.

Battlefield V – PS4.

Stranded deep – PS4.

Tre tipologie di gioco molto diverse, che sapranno di certo accontentare tutti i gusti degli abbonati a PS Plus. Tra i giochi disponibili, il titolo più succoso è certamente Battlefield V, war game ambientato, per questa edizione, nella seconda guerra mondiale. Disponibili partite in streaming multigiocatore nelle sezioni “Operazioni” o “Forze combinate” e in modalità solitaria nella sezione “Storie di guerra”.

Wreckfest, creato dagli sviluppatori di FlatOut, è un gioco di corse automobilistiche con corse full-contact, in cui è possibile anche ingaggiare dei veri e propri duelli stradali con gli avversari.

Stranded Deep, invece, è un gioco di sopravvivenza con ampie possibilità di esplorazione grazie alla modalità open world. In seguito a un misterioso incidente nell’Oceano Pacifico, il protagonista si ritrova bloccato in un’isola e dovrà fare di tutto per sopravvivere.

PlayStation Plus aprile in scadenza

Ultimi giorni, infine, per scaricare i giochi per aprile per PS Plus. Entro il 3 maggio, infatti, i titoli dello scorso mese verranno rimossi. Si tratta di:

Oddworld: Soulstorm (solo PS5);

Days Gone;

Zombie Army 4: Dead War.

Play at Home aprile

Ma non è tutto. Disponibile per gli amanti della console della Sony, a prescindere dall’abbonamento a PS Plus o meno, torna anche a maggio l’iniziativa Play at Home.

Il titolo di questo mese è Horizon Zero Dawn Complete Edition. È scaricabile da tutte le console dal 23 aprile e fino alle ore 5:00 CEST del 15 maggio.