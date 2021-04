PlayStation Now aprile 2021: ecco i giochi gratis per gli abbonati

PlayStation introduce il servizio a pagamento PlayStation Now con tanti titoli da poter giocare gratuitamente. Fra questi le nuove uscite del mese di aprile 2021.

PlayStation amplia la propria offerta di titoli giocabili sul nuovo servizio PlayStation Now proposto dalla Sony. Si tratta di un servizio a pagamento tramite cui è possibile usufruire di una serie di videogiochi a scadenza e aggiornati mese dopo mese.

Per usufruire del servizio bisogna essere in possesso di una PS4 o PS5. Direttamente dalla schermata principale è possibile accedere a PS Now e iscriversi o tramite la console o tramite lo store ufficiale da qualsiasi dispositivo e iniziare a scaricare o riprodurre in streaming giochi su richiesta. È necessario inoltre essere in possesso di un account PlayStation Network con i dati di pagamento registrati; un abbonamento PS Now attivo o una prova gratuita usufruibile per sette giorni e una connessione a banda larga attiva.

PS Now: i nuovi giochi inseriti

Per questo mese appena iniziato, l’azienda di giochi nipponica ha annunciato l’entrata in catalogo di tre nuovi giochi: The Long Dark, Bonderlands 3 e il recente Marvel’s Avengers. Il secondo di questi titoli è stato sviluppato da Gearbox Sofware ed è stato molto apprezzato dai giocatori. Sarà reso disponibile sulla piattaforma fino al prossimo 29 settembre 2021, presenta inoltre quattro nuovi Vault Hunter insieme con una nuova storia giocabile. The Long Dark, il gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo completamente ghiacciato, invece dovrebbe essere giocabile a tempo indeterminato.

L’ultimo titolo che verrà inserito, Marvel’s Avengers, è stato discusso dai giocatori. Il gioco non ha infatti avuto il successo previsto e il futuro della serie è dunque incerto. Gli sviluppatori hanno tuttavia presentato un nuovo DLC dedicato questa volta ad un altro eroe della Marvel, Black Panther, insieme con nuovi contenuti per la storia principale.

Il gioco, sviluppato da Scrystal Dynamics, ha da poco inserito una nuova avventura dal titolo “Operation Hawkeye – Future Imperfect” insieme con una nuova porzione narrativa e un nuovo personaggio giocabile, tale Hawkeye.