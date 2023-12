Giochi PlayStation Plus gennaio 2024: quali sono quelli gratuiti

Giochi PlayStation Plus gennaio 2024: Sony inaugura il nuovo anno in bellezza con tre giochi gratuiti da scaricare! Ecco di seguito tutti i dettagli.

Giochi PlayStation Plus gennaio 2024: anche quest’anno Sony ha svelato quali saranno i titoli dei videogiochi che sarà possibile avere gratuitamente sia su PlayStation4 che su Playstation 5; ecco di seguito i nuovissimi titoli!

I titoli dei giochi PlayStation Plus gennaio 2024

L’annuncio è arrivato sempre dal PlayStation Blog, che ha pubblicato i nuovi titoli dei giochi per il 2024. Vi ricordiamo che saranno riscattabili sono da chi possiede un abbonamento PlayStation Plus.

Ecco qui l’elenco dei videogiochi che saranno disponibili da martedì 2 gennaio fino a lunedì 5 febbraio:

A Plague Tale: Requiem | PS5

Evil West | PS4, PS5

Nobody Saves the World | PS4, PS5

Speciale pacchetto PlayStation per Warframe

Oltre ai titoli citati poco fa, PlayStation ha deciso di rilasciare anche un pacchetto speciale per Warframe: il pacchetto Syrinx Collection, che include armi, armature e oggetti per il titolo d’azione multigiocatore di fantascienza free-to-play di Digital Extreme. Una volta scaricati saranno tutti disponibili all’interno del vostro inventario di gioco.

Giochi PlayStation Plus gennaio 2024: approfondimenti

Il 2024 viene quindi così inaugurato da Sony, che ha finalmente annunciato i giochi disponibili per gli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium.

I titoli già citati sopra erano stati in parte previsti dagli appassionati ed in parte anticipati da Billbil-kun, famosissimo leaker, che ci aveva “spoilerato” la presenza di Nobody Saves the World tra le uscite. I tre giochi proposti sono molto diversi tra loro, ma ugualmente interessanti e variegati, per accontentare un po’ tutti i giocatori dei vari generi.

È da segnalare ai giocatori che è possibile ancora per poco scaricare ed aggiungere alla propria libreria i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre, tra i quali sono presenti Lego 2k Drive, Powerwash Simulator e Sabile. Il download sarà disponibile fino a lunedì primo gennaio.

La redazione di LiveUnict si augura che i titoli usciti quest’anno siano di vostro gradimento e augura a tutti i giocatori un nuovo anno all’insegna dei videogiochi!