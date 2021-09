Videogames, attesa per FIFA 22: data di uscita e novità della nuova edizione

Manca ormai poco all'atteso rilascio di FIFA 22: tutte le novità firmate da EA Sports per il gioco di simulazione calcistica più venduto al mondo.

C’è grande attesa, come ormai da diversi anni a questa parte, per l’uscita della nuova edizione del videogames più popolare in Italia: ci riferiamo ovviamente a FIFA 22, la simulazione calcistica più gettonata nelle principali console di gioco.

Nonostante la grande rivalità con il concorrente Konami, ovvero PES (da quest’anno rinominato eFootball dalla casa asiatica), FIFA rimane il videogioco sportivo più venduto nel mondo.

Novità

Il release di FIFA 22 è stato annunciato già da tempo dalla casa madre EA Sports, con alcune novità che sono state svelate nel corso delle ultime settimane. Riconfermato in copertina Kylian Mbappé, giovane stella del PSG che quest’anno promette scintille, anche nel videogame; ulteriore novità sarà il commento tecnico, con il neo entrato Lele Adani che affiancherà Pierluigi Pardo, alla sua ottava stagione consecutiva al microfono virtuale in Italia.

A livello tecnico, invece, debutterà l’HyperMotion per animazioni qualitativamente superiori (soprattutto nelle console di ultimissima generazione) e un nuovo algoritmo di apprendimento automatico. La Serie A avrà 14 squadre con diritti completi, mentre 4 top team verranno meno: si tratta di Juventus (rinominata Juventus FC), Roma (Roma FC), Atalanta (Bergamo Calcio) e Lazio (Latium), con i giocatori delle rispettive squadre che avranno nomi reali e diritti consueti.

Quando esce FIFA 22

EA Sports ha fissato il rilascio mondiale per l’1 ottobre 2021, su tutte le principali piattaforme come PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, XBox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Rilascio anticipato di quattro giorni (27 settembre) per chi acquisterà la versione Ultimate Edition, mentre i possessori di abbonamento EA Play potranno iniziare a giocare al nuovo FIFA a partire da mercoledì 22 settembre 2021.