WhatsApp, arriva nuova funzione per chi non ama i messaggi vocali

Arriva una novità per chi non ama particolarmente i messaggi vocali: secondo le ultime indiscrezioni, sarà presto possibile avere una trascrizione. Ecco come funzionerà.

Arriva una buona notizia per tutti coloro che non amano particolarmente i messaggi vocali su WhatsApp: presto sarà possibile leggere i vocali come messaggi di testo. Questa indiscrezione è trapelata nelle ultime ore, tramite l’account Twritter di WABetainfo.

Al momento sarebbe disponibile una versione beta solo per gli utenti iOS, che possono ottenerla su base volontaria. Tale funzione si basa sul sistema di riconoscimento vocale di Apple.

Questa novità ha però sollevato un’altra importante questione, quella della privacy. Secondo le ultime informazioni, i messaggi vocali trascritti “non saranno inviati al server di WhatsApp o Facebook”. Ma ancora si hanno poche informazioni su questa nuova funzione: pare che un salvataggio locale permetterà di ripetere la trascrizione se la si volesse rileggere in futuro.