Con l’aggiornamento 2.25.23.21 della versione beta di WhatsApp per Android, distribuito tramite Google Play Store, l’app di messaggistica introduce una novità interessante: la possibilità di inviare subito un messaggio vocale quando una chiamata non viene risposta.
Questa funzione si aggiunge a quanto già visto con la precedente beta 2.22.22.5, che aveva introdotto i promemoria per le chiamate perse, permettendo di ricevere notifiche programmate per richiamare il contatto in un momento stabilito.
Come funziona la nuova opzione vocale di WhatsApp
La feature ricorda, in parte, il funzionamento di una segreteria telefonica. Se l’utente effettua una chiamata e questa non va a buon fine, sullo schermo compare un’opzione che invita a registrare e inviare rapidamente un vocale.
La registrazione avviene direttamente dall’interfaccia della chiamata.
Lo stesso pulsante rapido è visibile anche nella chat in cui è stata persa la chiamata.
Una volta inviato, il vocale appare nella conversazione ed è subito disponibile per il destinatario.
La notifica della chiamata persa resta comunque attiva, così da evidenziare sia il tentativo di contatto che il messaggio vocale allegato.
Questa soluzione rende la comunicazione più immediata, evitando di rimandare una richiamata o di rischiare di dimenticare informazioni importanti.
Un esempio pratico: se si cerca di contattare un collega impegnato in una riunione, è possibile lasciare un messaggio vocale che spieghi l’urgenza o il motivo della chiamata. In questo modo, la persona potrà ascoltarlo non appena libera.
Disponibilità della funzione
Al momento, la possibilità di inviare messaggi vocali dopo una chiamata persa è riservata a un numero limitato di beta tester Android. Tuttavia, WhatsApp ha previsto un’estensione graduale della novità, che dovrebbe raggiungere sempre più utenti nelle prossime settimane.