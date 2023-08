WhatsApp, in arrivo lo “schermo condiviso”: di cosa si tratta

WhatsApp, novità in arrivo: Zuckerberg ha reso noto che prossimamente sarà disponibile la funzione "schermo condiviso" sull'app.

WhatsApp: novità in arrivo sul social di messaggistica di proprietà di casa Meta. Infatti, secondo quanto dichiarato dallo stesso Mark Zuckerberg, è in arrivo su WhatsApp un aggiornamento che renderà felici molti utenti. “Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo durante una videochiamata su WhatsApp” ha dichiarato Zuckerberg.

La novità dello schermo condiviso tornerà sicuramente utile a moltissimi utenti per vari motivi: infatti, questa funzione potrebbe essere usata per lavoro o anche per semplice svago, come sottolineato dallo stesso Zuckerberg.

“Che si tratti di condividere documenti di lavoro – ha illustrato Zuckerberg – riguardare delle foto insieme alla propria famiglia, pianificare una vacanza, fare shopping online con gli amici, o semplicemente aiutare i nonni con la tecnologia, la condivisione dello schermo ti permetterà di mostrare in diretta il tuo schermo durante una videochiamata. Potrai avviare la condivisione cliccando sull’icona ‘Condividi’ e scegliendo se condividere solo un’applicazione specifica o l’intero schermo”.