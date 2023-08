Giallo in Sicilia, donna trovata morta: aveva un taglio alla gola

Una donna è stata trovata morta in Sicilia con un taglio alla gola: si indaga sui fatti per comprenderne la dinamica.

È giallo in Sicilia dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna nel Nisseno. Aperta un’indagine da parte dei Carabinieri, intervenuti sul luogo del ritrovamento del cadavere. La donna, 45enne, è stata trovata in casa con un taglio alla gola a Riesi in provincia di Caltanissetta.

Secondo quanto rivelato finora, non si esclude nessuna pista, compresa quello del suicidio. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa ed è stato scoperto grazie alla segnalazione di una vicina di casa che, non vedendola da tempo ha allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto segnalato, la situazione familiare della donna non era serena. Infatti, si registra un provvedimento di allontanamento dei figli dal contesto familiare e la separazione dal marito.