Ferragosto, in Sicilia aperti musei e parchi archeologici: l’iniziativa

Parchi archeologici e musei aperti in Sicilia anche a Ferragosto: la decisione annunciata dall'assessore Scarpinato.

Saranno aperti anche a Ferragosto i musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana. Questo è quanto deciso dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana e reso noto dall’assessore Francesco Paolo Scarpinato.

“Sono iniziative che fanno bene alla nostra terra – ha dichiarato in merito alla questione l’assessore Francesco Paolo Scarpinato –. Un’occasione unica per scoprire il nostro patrimonio storico e artistico e per apprezzare tutti i tesori che la nostra regione custodisce, oltre al mare e alle bellezze naturalistiche di cui l’Isola è costellata”.

I siti museali e archeologici resteranno quindi aperti lunedì 14 e martedì 15 agosto e non si tratterà di aperture gratuite. La decisione si presenta come in linea con le disposizioni del ministero della Cultura. Gli orari di visita rispecchieranno le tabelle di apertura previste normalmente, secondo le modalità indicate dalle strutture. Sarà quindi necessario prenotare la visita nei luoghi culturali che lo richiedono.