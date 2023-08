Dramma in Sicilia, donna morta con taglio alla gola: è stato suicidio

Il corpo della donna è stato ritrovato la scorsa settimana. Secondo i carabinieri la donna si sarebbe suicidata con un taglio alla gola.

Nella giornata di venerdì scorso, in Sicilia si è consumato un vero e proprio giallo: una donna di Riesi, in provincia di Caltanissetta è stata ritrovata a casa con un taglio alla gola. Secondo le indagini dei carabinieri giunti sul luogo, la strada più facile da percorrere sembra essere quella del suicidio. La donna stava attraversando un forte periodo di depressione, dopo la separazione dal marito e l’affidamento dei figli proprio a quest’ultimo.

La 45enne sarebbe caduta dunque in una forte depressione e lo sconforto l’avrebbe portata a compiere il gesto estremo. A segnalare l’accaduto è stata la vicina, che non vedeva la donna da giorni, allarmata ha chiamato le forze dell’ordine. I militari hanno ritrovato il corpo della 45enne priva di vita con un taglio alla gola e un coltello nei pressi del cadavere. Sembrano non esserci dubbi sul suicidio secondo il medico legale.

Leggi anche: