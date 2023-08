Sicilia, non comunicano i nomi degli ospiti: denuncia per 17 B&B

Il fatto è avvenuto in Sicilia, dove molti proprietari di strutture turistiche non hanno comunicato i nomi degli ospiti alla Questura.

Non hanno comunicato le generalità delle persone che alloggiavano nella struttura: sono ben 17 i titolari dei B&B degli alberghi di Lampedusa, denunciati alla procura di Agrigento. La polizia durante il mese di luglio ha effettuato dei controlli a tappeto, così come ordinato dal questore Emanuele Ricifari.

Si tratta di un’attività di prevenzione con lo scopo di arginare le attività illecite presenti sul territorio e per avere piena conoscenza delle persone che alloggiavano nell’agrigentino. Nello specifico la normativa prevede che hotel o B&B debbano comunicare obbligatoriamente alla Questura le schede (nominativi e generalità) delle persone ospitate. Già nel 2018 ad Agrigento erano parecchie le strutture non registrate sul sito della questura o che non comunicavano nessun nominativo .

Proprio per questo sono stati effettuati dei controlli a tappeto da parte della polizia, con il compito di sanzionare e punire gli albergatori che non rispettano tale normativa, in alcuni casi sono stati scoperti degli alloggi abusivi.