WhatsApp, ancora novità: si potrà chattare anche senza il proprio telefono

L'app di messaggistica nota a tutti rilascia una versione che permette di inviare e ricevere messaggi anche conservando il proprio cellulare nel cassetto. Di seguito i dettagli.

WhatsApp è di sicuro l’app di messaggistica più utilizzata e più famosa in Italia e, per mantenere la sua popolarità, è in continua evoluzione: l’ultimo aggiornamento, dopo essere arrivato su iOS, nelle scorse ore è arrivato anche su Android.

Ecco la novità: se prima si poteva chattare soltanto tramite il proprio smartphone, da poco, per gli utenti iscritti al programma beta, è possibile collegare ad un singolo account fino a 4 dispositivi. L’unico requisito è avere il telefono come dispositivo principale in fase di attivazione dal quale organizzare le chat ma, una volta fatto ciò, il telefono potrà anche non essere collegato al WiFi o addirittura essere offline o spento.

Se questa funzione non è ancora attiva sul vostro telefono, niente paura: sarà necessario semplicemente verificare che la vostra versione dell’app sia aggiornata e quindi alla 2.21.180.14.