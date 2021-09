WhatsApp, tre nuove funzioni che non conosci

Continuano le novità sull'app di messaggistica WhatsApp, a breve ci saranno 3 novità grazie ai nuovi aggiornamenti.

L’app di messaggistica WhatsApp è in crescita, grazie agli sviluppatori di Menlo Park. E, per merito dei test sulle ultime versioni Beta, saranno presto disponibili 3 nuove funzioni.

La prima funzione riguarda la possibilità di trasformare i messaggi vocali in testo, chiaramente sarà ancora possibile utilizzare i messaggi vocali. Questa funzione è davvero molto utile perché a volte non è possibile riprodurre un audio, mentre una lettura semplice e veloce permette di rispondere immediatamente. Inoltre l’audio trasformato in testo rimarrà in memoria su WhatsApp, per essere ripreso quando si vuole.

Altra funzione molto interessante è la “My Contacts Except”, ovvero “tutti i miei contatti eccetto”, in sostanza si può decidere quali persone della nostra rubrica non potranno vedere l’ultimo accesso. Per fare questo sarà necessario andare nelle impostazioni dell’app, selezionare Account e successivamente Privacy, tutte le persone presenti nella “lista nera” non vedranno l’ultimo accesso.

L’ultima funzione concerne la possibilità di inserire delle reazioni ai messaggi, come su Facebook. Questa funzione si attiva tenendo premuto un messaggio in maniera prolungata: così si può scegliere le emoji da applicare sul messaggio.