WhatsApp, novità in arrivo: ricerca messaggi per data

Non si fermano gli aggiornamemti whatsapp, al più presto arriverrà la possibilità di ricercare i messaggi per data.

WhatsApp è stato aggiornato da pochi giorni, ma le novità non finiscono: dovrebbe arrivare presto la possibilità di effettuare le ricerche dei messaggi per data, nella versione beta del servizio è già presente questa nuova funzione.

Secondo le ultime di WabetaInfo, Meta ha dato il via ai test per cercare il messaggio per data su WhatsApp per IOS questa funzione è molto richiesta dagli utenti, in futuro quindi la nota app di messaggistica consentirà di filtrare i risultati di ricerca selezionando un giorno o un intervallo di tempo specifico. Questo non solo per i messaggi, ma anche per le foto, i video ,link, GIF, audio e documenti, nello specifico la funzione permetterà di scorrere verso il basso l’elenco delle chat per rilevare il campo di ricerca nascosto.

Sarà possibile digitare le parole chiave desiderate e selezionare in alto a destra la data, dopo aver impostato la data si dovrà cliccare sul pulsane vai e WhatsApp mostrerà tutti i messaggi corrispondenti, la funzione di ricerca è già presente sull’app ma non permette di individuare un messaggio per data bensì per parole. Altra novità prevista per iPhone riguarda la possibilità di inserire delle note vocali dentro i nuovi stati dove si può accedere con la voce in menu stato nella pagina principale del servizio.