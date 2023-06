WhatsApp, in arrivo nuova funzione: riguarda controllo della privacy

In arrivo su WhatsApp una nuova funzione dedicata al controllo della privacy: di seguito i dettagli.

WhatsApp non smette di stupire con le novità: la nuova funzione riguarda il poter silenziare le chiamate da numeri sconosciuti, al fine di garantire più privacy e controllo sulle telefonate in entrata. Questo permette agli utenti di filtrare automaticamente le chiamate da persone sconosciute, spam e truffe; in questo modo, le telefonate non faranno squillare lo smartphone, ma saranno semplicemente visibili nell’elenco della cronologia.

Inoltre, è stato introdotto il “Controllo della privacy” per far conoscere a tutti gli utenti le opzioni di protezione disponibili sull’app di messaggistica. “Questa funzione – spiega Meta – guida passo dopo passo attraverso le impostazioni di privacy più importanti, per aiutare a scegliere il livello di protezione giusto“. Per fare ciò, basterà selezionare “Avvia Controllo” nelle impostazioni sulla privacy, che permetterà di accedere a vari livelli di privacy, per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate e informazioni personali.