Instagram e Whatsapp copiano Telegram: presto la novità anche in Italia

Novità Instagram e Whatsapp: presto arriveranno nche in Italia.

Presto anche in Italia la novità Instagram e Whatsapp: Telegram non è più l’unico ad avere i canali, perché arrivano anche sulle piattaforme Meta le chat unidirezionali dove solo gli amministratori possono aggiornare gli utenti.

In questo modo, le persone potranno ricevere notizie e informazioni sui propri interessi: per esempio, due squadre di calcio, l’FC Barcelona e il Manchester City, hanno già creato i propri Canali ufficiali nei Paesi dove la funzione è stata attivata, per tenere aggiornati i fan.

Su Instagram la novità dei canali broadcast è già in Italia, dove sono stati Fedez e Chiara Ferragni a provarla per primi. La differenza con Telegram è che sul social Meta è necessario essere follower di un account per poter accedere al suo canale unidirezionale. Chi è iscritto al canale non può, infatti, inviare messaggi.

Per quanto riguarda Whatsapp, invece, la novità è al momento disponibile solo a Singapore e in Colombia, dove hanno lavorato al progetto l’ONG International Rescue Committee (IRC), la Singapore Heart Foundation e il fact-checker colombiano Colombia Check.