WhatsApp lancia la funzione newsletter: si chiamerà “canale”

WhatsApp, in arrivo sull'app di messaggistica di proprietà di Meta una nuova funzione: si tratta della newsletter che sarà chiamata "canale".

WhatsApp lancia una nuova funzione: si tratterà della newsletter e porterà il nome di “canale”. Secondo quanto riportato, attraverso la nuova funzionalità che verrà presto sbloccata su WhatsApp, sarà possibile iscriversi ad una lista per ricevere notizie e aggiornamenti da parte dell’utente che l’ha creata, come una vera e propria newsletter. Questa lista sarà chiamata “canale” e si tratterà di un’ottima notizia per tutti i numeri WhatsApp posseduti da aziende e simili.

Secondo quanto riportato dal sito Wabetainfo, le newsletter saranno inserite nell’app tra le chat tradizionali e le chiamate, integrate nell’attuale scheda denominata “Stato”. Infatti, sembrerebbe che lo spazio per i propri aggiornamenti di stato e dei contatti sarà condiviso dalla lista dei canali ai quali si è iscritti. Inoltre, sarà presente anche il tasto “Trova canali”, attraverso il quale sarà possibile ricercare le newsletter in base ad argomento o creatore.

La sicurezza e la privacy degli utenti iscritti ai canali sarà assicurata dato che non sarà possibile vedere il nome, numero di telefono e le altre informazioni richieste al momento dell’iscrizione al canale. Dunque, si attende solo la data ufficiale del lancio di questa nuova funzione, dato che al momento non è ancora stata esplicitata.