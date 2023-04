Siae-Meta, non c’è ancora intesa: social network restano senza musica

Continua il faccia a faccioa tra Siae e Meta, senza riuscire a trovare un accordo. I social network sono ancora senza musica.

Una “faida” già inizata a marzo che sembra non voler trovare una svolta. Sembrava scampato il pericolo per Meta di essere priva di musica nei suoi social network. Tuttavia, non si riesce ancora a trovare l’accordo con la Siae e gli utenti dovranno, al momento, continuare a dover fare a meno di alcune canzoni nei loro prodotti audiovisivi. “Ci siamo confrontati a lungo con Meta sulle rispettive posizioni, ma allo stato attuale siamo ancora lontani dalle precise indicazioni formulate ieri dall’AGCM. Continuiamo comunque a lavorare nell’auspicio di pervenire ad una soluzione condivisa – queste le dichiarazioni in casa Siae, del presidente Salvatore Nastasi, che continua —. Ci sono ancora importanti punti irrisolti“.

Sulla stessa linea la sottosegretaria al Mic Lucia Borgonzoni, che questo pomeriggio ha ospitato i vertici di Meta e Siae per il loro incontro al Dicastero di via del Collegio Romano, affermando che “la trattativa è ancora lunga e le posizioni distanti”.