WhatsApp, in arrivo chat “segrete”: funzioneranno con l’impronta digitale

Un più alto livello di privacy per chi utilizza WhatsApp: il cambiamento passa attraverso la messa in campo di un nuovo tipo di chat. La novità.

L’utilizzo quotidiano di WhatsApp non permette soltanto di scoprirne i vantaggi ma rende evidenti anche i costanti cambiamenti del noto servizio di messagistica. Questo si rinnova, ancora una volta. Secondo quanto anticipato dal sito WabetaInfo, gli esperti sarebbero già a lavoro con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti particolari chat “segrete”, da sbloccare soltanto con un’impronta digitale.

Tramite tale funzione, ancora in fase di test, in futuro gli interessati potrebbero “proteggere” tanto conversazioni con singoli contatti quanto chat di gruppo. Secondo le prime indiscrezioni, almeno per il momento, l’opzione pensata per rendere “inaccessibili” alcune conversazioni private è stata individuata sulla versione 2.23.8.2 di WhatsApp per Android, il cui rilascio è atteso prossimamente.