WhatsApp come Telegram: in arrivo i videomessaggi

WhatsApp, in arrivo una nuova funzione già conosciuta dagli utenti di Telegram: i videomessaggi. Ecco le novità a riguardo.

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione che già utilizzano gli utenti di Telegram: si tratta dei videomessaggi. Gli utenti potranno produrre dei brevi filmati della durata di 60 secondi. Per riuscirci, è sufficiente fare tap sul tasto della fotocamera posizionato accanto al campo di immissione del testo, quando sarà attivata la funzione, che potrebbe risultare molto utile per comunicare in varie circostanze e per rendere più semplice la condivisione di determinati contenuti.

A differenza di come accade per i messaggi vocali, i videomessaggi non possono essere salvati o inoltrati al fine di garantire un migliore rispetto della privacy. Tuttavia, è possibile eseguire gli screenshot.

La funzione è stata scoperta nella versione beta 23.6.0.73 dell’app di WhatsApp per iOS ed è, quindi, in fase di sviluppo, in attesa del suo ingresso ufficiale.