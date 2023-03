WhatsApp, al via messaggi vocali effimeri: si potranno ascoltare solo una volta

Nell'ultima versione beta della nota app di messaggistica, sarà possibile inviare dei messaggi vocali effimeri, ovvero dei messaggi da ascoltare una volta sola.

Negli ultimi anni WhatsApp ha introdotto diverse novità, tra cui i messaggi effimeri ovvero quei messaggi che si leggono una volta sola, questa funzione è possibile anche con fotografie e video che vengono visti soltanto una volta per poi sparire.

Ma questa funzione a breve riguarderà anche i messaggi vocali, infatti nell’ultima versione beta per Android sembra possibile poter inviare dei messaggi vocali effimeri, ovvero dei messaggi che si possono ascoltare una volta sola per poi sparire, ovviamente in questo modo i messaggi inviati non potranno essere salvati, inoltrati o registrati, questo permette di tutelare ancora di più la privacy dell’utente.

In questo modo la comunicazione risulta essere ancora più sicura, è già presente la crittografia end-to-end introdotta anni fa, la possibilità di visualizzazione unica riduce il rischio che le persone più curiose o con cattive intenzioni che magari riescono ad impossessarsi dello smartphone, possano riprodurre i messaggi una seconda volta.

Tuttavia questa funzione è ancora in fase di sviluppo e nell’arco del tempo potrebbe essere soggetta a numerose modifiche.