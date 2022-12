WhatsApp, nuove funzionalità in arrivo: ecco cosa cambia

A seguito del nuovo aggiornamento, la nota app di messaggistica ha adottato diversi cambiamenti, per quanto concerne l'aspetto e la sicurezza.

Nuova funzione WhatsApp in arrivo, è già disponibile la possibilità di “messagiare con me stesso”, in questo modo sarà possibile avere su WhatsApp una chat in cui si può messaggiare da soli, che permette di conservare in maniera più efficace i vari appunti. Per avviare questa funzionalità si deve scorrere in alto e selezionare la voce in cima dell’elenco contatti.

Ma le novità non finiscono qua: col nuovo aggiornamento cambierà l’aspetto e la grafica dell’app di messaggistica soprattutto nelle chat di gruppo. Ci sono novità anche per quanto riguarda la sicurezza di WhatsApp, ci sarà la possibilità di bloccare lo schermo della chat usata su computer attraverso una password per rendere il tutto ancora più sicuro, in questo modo se ci si allontana dal proprio pc, i “curiosi” non potranno vedere nulla.