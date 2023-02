WhatsApp, verso la trascrizione di messaggi vocali: la novità

WhatsApp non smette di stupire: già in prova una funzione inedita, tramite la quale sarà possibile "trasformare" gli audio in testo scritto.

Presto chi usufruisce quotidianamente dell’app WhatsApp potrebbe riuscire a convertire i messaggi vocali in testo scritto. Tale funzione è stata di fatto lanciata, ma al momento soltanto in versione di prova. È quanto recentemente riferito dal sito WaBetainfo, dopo che i primi utenti “tester” hanno sperimentato l’ultima versione beta pensata per iPhone.

La trascrizione di audio in testo (senza intaccare la privacy necessaria) avviene direttamente sul dispositivo, senza la necessità di inviare messaggi a servizi cloud esterni. In fase di impostazione del servizio, dovrebbe risultare possibile scegliere la lingua preferita, la stessa in cui in seguito verranno trascritti i testi. Sarà possibile, ad ogni modo, cambiare in seguito la lingua in questione.

È già riservata agli utenti iscritti al programma Whatsapp beta, ovvero di prova, la possibilità di testare la novità: basterà scaricare la versione per iOs numero 23.3.0.73. In questa fase di prova, non si escludono, tuttavia, errori o difetti: alcuni sarebbero stati riscontrati dallo stesso WaBetainfo.

Andrà ricordato che Telegram offre già una funzione di conversione da note vocali a testo, ma soltanto a chi ha optato per il servizio Premium.