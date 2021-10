Novità su WhatsApp: l’app sempre più simile a un social network

Novità WhatsApp: la nota applicazione di messaggistica potrebbe diventare più simile a un social network, grazie all'ausilio dei sottogruppi.

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e non mancano mai le novità e gli aggiornamenti su WhatsApp. Nei prossimi giorni è atteso, infatti, un nuovo aggiornamento dell’applicazione, che potrebbe far diventare WhatsApp più simile a un tradizionale social network.

In precedenza era stato fatto un passaggio importante sotto questo punto di vista, grazie all’inserimento delle storie, molto simili a quelle di Instagram. L’aggiornamento riguarda la community e il modo di interagire con i gruppi.

Gli amministratori dei gruppi potranno inviare i messaggi sia nella community ma anche nei sottogruppi; quest’ultimi permetteranno agli utenti di messaggiare in una chat simile a quella privata.

Al momento pare che si stia testando questa nuova funzionalità che, se confermata, potrebbe essere non supportata da tutti gli smartphone.