Whatsapp, arriva una novità: si potranno modificare i messaggi

Presto si potranno modificare e correggere i messaggi inviati su Whatsapp.

WhatsApp non smette di stupire i suoi utenti: in arrivo una delle funzioni più attese, cioè la possibilità di modificare e correggere i messaggi già inviati.

Questa nuova funzionalità verrà introdotta a livello globale nelle prossime settimane e permetterà ai mittenti di modificare i propri messaggi entro 15 minuti dall’invio.

“Per i momenti in cui commetti un errore o semplicemente cambi idea – ha fatto sapere l’app di messaggistica di proprietà di Meta Platforms Inc in un post sul suo blog -, ora puoi modificare i tuoi messaggi inviati su WhatsApp“.

Il messaggio modificato riporterà l’etichetta “modificato“, senza però mostrare la cronologia delle modifiche.