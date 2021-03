Coronavirus Sicilia, casi in aumento a Catania: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi riporta un aumento di 36 casi in più rispetto a ieri nella provincia etnea. I dati nazionali, regionali e provinciali.

Casi di Coronavirus in Sicilia stabili rispetto a ieri, ma con numeri in aumento se si considerano i dati di una settimana fa. L’ultimo bollettino riporta 789 nuovi contagi (+7) e circa 26mila tamponi eseguiti. Casi in leggero aumento anche a livello nazionale. Il tasso di positività sale al 7%, con 24.935 casi totali. Il maggiore aumento è ancora in Lombardia (5.641 contagi), seguita da Emilia-Romagna (2.531) e Piemonte (2.357).

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino del 18 marzo

Il numero di attuali positivi in Sicilia sale di nuovo oltre quota 15mila e arriva a 15.461. 5 gli ingressi del giorno in ospedale, dove la situazione sembra stabile. Rispetto a ieri, calano leggermente i ricoverati nei reparti ordinari, 731 in tutto (-3), ma c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti in totale sono 117. Circa 300, infine, i guariti.

Nel giorno della memoria delle vittime del Covid, il totale dei decessi in Sicilia sale a 4.397. 14 persone in più da quelle ricordate oggi dal governatore Nello Musumeci nel suo messaggio di condoglianze.

Coronavirus Catania e nella altre province

Catania segna un ulteriore aumento dei casi di Coronavirus. Sono 202 i nuovi contagiati nella provincia etnea, 36 in più rispetto a ieri. La provincia col maggiore incremento di positivi, tuttavia, è ancora Palermo, con 225 nuovi casi registrati. Seguono le restanti province:

Agrigento: +75.

Messina: +63.

Trapani: +58.

Siracusa: +50.

Caltanissetta: +45.

Ragusa: +43.

Enna: +28.

Sono 11, infine, i comuni in zona rossa in Sicilia, con Sciacca e Regalbuto entrati in zona rossa negli ultimi giorni.