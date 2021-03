Concorsi Sicilia 2021: tutti i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia 2021: nuove opportunità di lavoro all'interno dei confini dell'Isola. Non mancano le posizioni aperte a Catania.

Concorsi Sicilia 2021: sono molteplici quelli indetti ma in scadenza. Di seguito, i bandi più utili ad ottenere un impiego

Concorso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Merita attenzione anche il concorso, per titoli e colloquio, volto ad assumere presso la sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo è indetto per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato e parziale al 50%. La scadenza del concorso è fissata al prossimo 1 aprile 2021: la domanda deve essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.ingv.it.

Il bando completo del concorso sarà consultabile sul sito dello stesso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Assunzioni all’Università di Catania

Tra i concorsi Sicilia 2021, spicca quello indetto dall’Università di Catania: per questo, la scadenza è prevista per l’11 aprile 2021. Di seguito tutte le procedure di selezione:

procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore di Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica;

di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore di Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica; procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali: Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, Fondamenti chimici delle tecnologie , Pianificazione e progettazione urbanistica, Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, Fisiologia, Automatica e Impianti industriali meccanici;

di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali: Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, Fondamenti chimici delle tecnologie , Pianificazione e progettazione urbanistica, Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, Fisiologia, Automatica e Impianti industriali meccanici; procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali: Anatomia Patologica, Otorinolaringoiatra e audiologia e Neurologia;

di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali: Anatomia Patologica, Otorinolaringoiatra e audiologia e Neurologia; procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia per il Dipartimento di Economia e Impresa, per il settore di Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;

Azienda sanitaria provinciale di Trapani assume

Anche l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani assume. Si parla di mobilità volontaria, regionale e interregionale, con priorità per mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.

Per ulteriori informazioni, per consultare l’elenco completo dei requisiti e per inviare le domande, è possibile consultare la versione integrale della Gazzetta Ufficiale, pubblicata lo scorso 26 febbraio 2021.

un posto di direttore medico di S.C. di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Trapani- Salemi;

un posto di direttore medico di S.C. di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Marsala;

un posto di direttore medico di S.C. di radiodiagnostica del P.O. di Trapani- Salemi.

La scadenza è l’1 aprile 2021 e il bando completo è consultabile sul sito dell’asp di Trapani

Comune di Belpasso

Il Comune di Belpasso, nel Catanese, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 cat. C, profilo professionale geometra, con riserva del 50% dei posti al personale interno. Anche in questo caso, sul sito del comune è possibile trovare il testo del bando.

Le domande dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro le 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che è avvenuto in data 26 febbraio 2021.

Comune di Gravina di Catania

Per quanto concerne il Comune di Gravina di Catania, invece, è indetta manifestazione di interesse per individuare:

n. 2 istruttori amministrativi, cat. C;

n. 1 istruttore direttivo tecnico (ingegnere), cat. D;

n. 1 istruttore direttivo informatico, cat. D;

n. 2 istruttori direttivi di vigilanza, cat. D;

n. 1 istruttore tecnico (geometra), cat. C;

n. 1 istruttore informatico, cat. C;

Attraverso l’utilizzo di idonei non assunti in varie graduatorie di concorso di altro Ente locale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, che è avvenuto in data 26 febbraio 2021.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito del Comune di Gravina di Catania.

Comune di Valderice

Si rende noto che relativamente alla suddetta selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi n. 1 del 29 gennaio 2021, sono state apportate delle modifiche e contestualmente è riaperto il termine per la presentazione delle domande. Potranno infatti partecipare anche coloro i quali posseggono il titolo di studio di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria o equipollenti oppure laurea specialistica o laurea magistrale appartenente alle corrispondenti classi ai sensi del D.M. n. 509/99 a norma del D.M. 26 luglio 2007.

Il termine per la presentazione delle domande in questione è differito alle ore 13:00 del 22 marzo 2021. Il testo integrale dell’avviso originario e della data di modifica sono pubblicati all’albo pretorio on line, nonché nel sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.valderice.tp.it, in amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi.